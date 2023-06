'Misfits' van Vegas Golden Knights pakken zes jaar na oprichting Stanley Cup

Nu er in de finale wel gewonnen is, leverde dat meteen een record op voor de Golden Knights. Geen ploeg veroverde ooit sneller de Stanley Cup.

Mark Stone was met een hattrick, de eerste in een NHL-finale sinds 1996, de gevierde man bij het team uit Las Vegas dat razendsnel furore heeft gemaakt. Sinds de oprichting haalde de club, op een seizoen na, ieder jaar de play-offs. In het eerste seizoen werd zelfs de finale gehaald, waarin verloren werd van Washington Capitals.

Vegas Golden Knights heeft voor het eerst in het nog jonge bestaan de Stanley Cup veroverd. De ploeg, opgericht in 2017, versloeg in wedstrijd vijf van de finale van de NHL Florida Panthers met 9-3 en bracht daarmee de eindstand in de best-of-seven-serie op 4-1.

Waar teams bij zo'n selectieprocedure vaak de afdankertjes oppikken van andere ploegen, bleken de 'misfits' van de Golden Knights prima uit de voeten te kunnen in Vegas. Als bedankje voor hun inzet en toegevoegde waarde aan het succes van de club, kregen vijf van de zes overgebleven 'misfits' een plek in de startopstelling.

Toen de club in 2017 het licht zag werd er een zogeheten expansion draft georganiseerd. Ieder team moest aangeven welke spelers zij absoluut wilden houden en wie er mocht vertrekken. Uit die laatste groep moesten de Golden Knights spelers selecteren om in Las Vegas te komen spelen.

Het nummer zes is trouwens niet alleen van toepassing op de spelers die er vanaf het begin al bij waren, het is ook een belangrijk getal voor eigenaar Bill Foley. Toen hij in 2016 de zeggenschap kreeg over het nieuw op te zetten team, voorspelde Foley al dat de Stanley Cup binnen zes jaar in Las Vegas te bewonderen zou zijn.

"Cup in Six" was een zeer gewaagde uitspraak toen, zes jaar later is het een zeer accurate.