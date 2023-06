Williams is weg uit Rosmalen, maar haar aura nog niet: 'Was geweldige ervaring'

Voor Venus Williams is Rosmalen misschien niet de droomrentree geworden waar ze op had gehoopt, maar de Amerikaanse tenniskampioene van weleer heeft het grastoernooi de afgelopen dagen wel van extra glans voorzien. Vlak voor haar vertrek uit Florida naar Nederland vertelt Williams nog hoe ze uitkijkt naar haar eerste toernooi sinds begin januari. Ze was door een hamstringblessure lang uitgeschakeld. Williams meldt met een grote glimlach aan haar volgers op YouTube dat ze zelfs over Rosmalen heeft gedroomd. En eenmaal aanwezig bij het Brabantse grastoernooi straalt de 42-jarige Amerikaanse die passie en drive ook uit. Bij een training van Williams voel en zie je dat er een grandslamkampioene aan het werk is. Ze beweegt misschien minder goed dan pak 'm beet vijftien jaar geleden, maar raakt de ballen nog zuiver. Sparringpartners, een fysio en een verrassing Het is ook duidelijk dat Williams niets aan het toeval overlaat. Ze traint met twee sparringpartners om maar zoveel mogelijk ballen te kunnen slaan. Ondertussen houdt haar persoonlijke fysiotherapeut op de baan alles in de gaten. "Kun je wat naar voren komen? Sla de ballen maar iets harder. Nee, die slag nemen we morgen door."

Williams geeft tijdens de training exact aan wat ze nodig denkt te hebben. De Amerikaanse neemt al haar slagen door: van forehands tot en met sliceballen. Ze oefent zelfs een paar minuten op het slaan van dropshots, een wapen op gras. Tijdens een pauzemoment is Williams de rust zelve. Er is tijd voor een lach en die wordt nog groter als ze een tasje openmaakt. Hond Harry Wat blijkt? De tennisster heeft een metgezel bij zich: hond Harry steekt zijn hoofd uit een tas, tot hilariteit van het publiek dat de training volgt. De viervoeter gaat vrijwel overal mee naartoe. Het geeft precies aan hoe Williams momenteel in de wedstrijd zit. Serieus op de training, maar daarnaast moet er ruimte zijn voor ontspanning.

Venus Williams ontfermt zich tijdens de training over haar hond Harry - ANP

Ook wanneer oud-speelster en Ziggo-verslaggeefster Kristie Boogert even gedag komt zeggen, reageert Williams uiterst amicaal. De twee kennen elkaar onder meer van hun onderlinge dubbelspelfinale bij de Olympische Spelen van 2000. "Kom op, we gaan op de foto", zegt Williams spontaan. Trainen met Williams Sparringpartner Gijs Akkermans ondervindt aan den lijve hoe het is om de klappen van Williams terug te slaan. "Ze raakt de ballen zo goed. Ik heb twee dagen met haar mogen trainen. Ze zei eigenlijk niet zoveel, al vond ik haar vandaag wat amicaler dan de eerste keer. Het was een geweldige ervaring", zegt de tennisser, die dankzij een kennis in de toernooiorganisatie de kans krijgt om deze week in Rosmalen met de wereldtop te trainen. Over wereldtop gesproken. Dinsdagmiddag komt ineens het bericht naar buiten dat er hoog bezoek is op het toernooi. Williams' jongere zus Serena is in Rosmalen om haar te aanschouwen. Toernooidirecteur Marcel Hunze beaamt vol trots het nieuws. Maar wie denkt even bij de 23-voudig grandslamkampioene in de buurt te kunnen komen voor een selfie, heeft het mis. Een geblindeerde auto vervoert Serena over het tennispark tot pal voor de tribune van het center court.

Tennislegende Serena Williams op de tribune in Rosmalen - ANP

De aanwezigheid van Serena heeft aanvankelijk een goed effect op Venus. De oudste van de twee Williams-zussen is gedreven in haar partij tegen de jonge Celine Naef uit Zwitserland. De Amerikaanse wint de eerste set, maar de pas 17-jarige Naef is fit en geeft niet op. Venus wordt onzeker, voelt de vermoeidheid en verliest de partij in drie sets. Ze stapt snel de baan af richting de kleedkamer. Williams leek op weg naar een fraaie rentree zoals de Canadees Milos Raonic dat maandag beleefde, maar dat zit er niet in voor haar. Korte persconferentie Dan is het nog wachten op de persconferentie van Williams. Niet alleen Nederlandse media zijn nieuwsgierig naar haar verhaal, ook journalisten uit Japan, Oekraïne en België wachten in het perszaaltje op de vrouw die het mondiale tennis aanzien heeft gegeven. Maar de passie die Williams de afgelopen dagen op de tennisbaan heeft laten zien, verdwijnt als sneeuw voor de zon zodra ze van de journalisten wat vragen krijgt over haar verloren partij en haar persoonlijke toekomst. Ze heeft overduidelijk geen trek om veel over haar rentree te vertellen. "Het is erg leuk" en "het is het mooiste spelletje op aarde", zijn haar korte antwoorden, zoals ze dat in het verleden wel vaker heeft gedaan.

Williams geeft wel toe dat ze naar haar smaak veel te lang heeft gewacht voordat ze een keer in Nederland is komen spelen. Zo bracht ze onlangs een bezoek aan Amsterdam. En hoe haar schema de komende maanden eruit ziet? Dat weet ze niet. Ze speelt volgende week in ieder geval een toernooi in het Engelse Birmingham, verder wil ze niet kijken. Na drie minuten is de tenenkrommende persconferentie ten einde. Geen smeuïge antwoorden over bijvoorbeeld een terugkeer op Wimbledon of over de staat van het vrouwentennis. Ook dat is Venus Williams. Maar één ding blijft recht overeind: Rosmalen heeft dankzij de aanwezigheid van het tennisicoon een aantal mooie, speciale dagen beleefd.