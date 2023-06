Twee doden door schietpartij op legerbasis in Japan, 18-jarige aangehouden

Bij een schietpartij op een militaire basis in Japan zijn twee doden en een gewonde gevallen. Een 18-jarige militair in opleiding is aangehouden.

In het Japanse Gifu, ten noorden van de grote stad Nagoya, opende de militair in opleiding tijdens een schietoefening het vuur op zijn collega's. Over het motief van de jonge soldaat is nog niks bekend gemaakt.

De drie mannen die werden neergeschoten, twee twintigers en één vijftiger, zijn naar het ziekenhuis gebracht, twee overleden daar. Een van de mannen, een 25-jarige militair, ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.