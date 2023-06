Wekdienst 14/6: Eindexamenkandidaten horen uitslag • Begrafenis Silvio Berlusconi

Goedemorgen! Vandaag krijgen eindexamenkandidaten te horen of ze geslaagd zijn of niet, en in Italië wordt de overleden oud-premier Silvio Berlusconi begraven. Eerst het weer: vandaag is er veel zon bij maxima tussen 24 en 28 graden. Vanmiddag ontstaan wel wat stapelwolken maar het blijft overal droog. De oost- tot noordoostenwind is matig van kracht.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is een spannende dag voor veel eindexamenkandidaten, en hun ouders natuurlijk. 192.000 eindexamenkandidaten krijgen te horen of ze geslaagd zijn of niet. Dit jaar krijgen leerlingen uit het praktijkonderwijs dit op dezelfde dag te horen.

Italië begraaft vandaag Silvio Berlusconi, de langstzittende premier die het land heeft gekend. De omstreden oud-premier en tevens oud-voorzitter van AC Milaan krijgt een staatsbegrafenis in de dom van de stad.

En spannend wordt het ook voor de fans van het Nederlands elftal. Dat speelt vanavond in Rotterdam de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 3. Ook pp NPO Radio 1 kun je luisteren naar een liveverslag.

Wat heb je gemist? De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in een toespraak voor zijn aanhang fel uitgehaald naar president Biden. Hij beschuldigde het Witte Huis ervan dat het achter zijn aanhouding zit. Trump reageerde op zijn arrestatie en voorgeleiding voor een rechtbank in Florida, gisteren. Hij is daar aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021. Omdat hij volgens de aanklager niet vluchtgevaarlijk is, mocht hij na twee uur de rechtbank verlaten en vloog hij naar New Jersey. Hier sprak hij zijn supporters toe op een golfclub. "Deze dag zal de geschiedenis ingaan als een dag van schande", fulmineerde Trump, een verwijzing naar de beroemde speech van president Roosevelt na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor. Roosevelt sprak van een "date which will live in infamy", wat vaak wordt gepopulariseerd als "a day of infamy", zoals Trump ook deed. Ander nieuws uit de nacht: Schrijver Cormac McCarthy (No Country for Old Men) overleden: hij is in zijn huis in New Mexico een natuurlijke dood gestorven, liet zijn agent weten. McCarthy was 89 jaar.

Poetin gaat in op Oekraïens tegenoffensief in gesprek met bloggers: de Russische president zei in het gesprek met de 'oorlogscorrespondenten' dat het tegenoffensief begon op 4 juni. Oekraïne zou de Russische troepen vanuit verschillende richtingen hebben aangevallen.

Politie gaat ervan uit dat verdachte van aanslag Nottingham alleen handelde: in de stad kwamen drie mensen mensen om het leven en raakte een vierde levensgevaarlijk gewond.

En dan nog even dit: Een maand geleden was verslaggever Joris van Poppel met een boswachter op pad in een natuurgebied bij Denekamp. De gevolgen van een nat voorjaar waren overal in de natuur te merken. Zo anders is de situatie nu, een maand later: het water is bijna helemaal weg.

Op 12 mei was verslaggever Joris van Poppel met een boswachter op pad in een natuurgebied bij Denekamp. De gevolgen van een nat voorjaar waren overal in de natuur te merken. Zo anders is de situatie nu, een maand later: het water is bijna helemaal weg. - NOS