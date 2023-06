Orbáns 'sjerpa' op charmeoffensief in Den Haag voor Hongaars EU-voorzitterschap

De Hongaarse regering is het "fundamenteel oneens" met beschuldigingen over corruptie en ondeugdelijke rechtspraak, waardoor Hongarije tientallen miljarden euro's aan EU-subsidies misloopt. "Maar we zijn met de Europese Commissie in gesprek om de geschillen en misverstanden uit de weg te ruimen", zegt de Hongaarse hoge EU-gezant János Bóka.

Bóka voert vandaag in Den Haag gesprekken met topambtenaren op de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken over het Hongaarse EU-voorzitterschap. Dat gaat in op 1 juli 2024 en duurt een half jaar.

Het bezoek van Bóka, de 'sjerpa' (rechterhand) van de Hongaarse premier Viktor Orbán, speelt tegen de achtergrond van oplopende spanningen tussen Hongarije en de Europese Commissie en het Europees Parlement.

De Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft tal van voorwaarden gesteld waaraan Hongarije moet voldoen, alvorens het land op de deels bevroren miljarden aanspraak kan maken. Tot die tijd acht Brussel het uitkeren van geld van de Europese belastingbetalers aan Hongarije niet veilig.

De lieve vrede bewaren

Dat zijn regering in nauw overleg is met de Commissie, is wat Bóka betreft om de lieve vrede te bewaren, zegt hij in een interview met de NOS. "Hoewel we de aantijgingen volledig onterecht vinden, werken we met de Commissie samen om de eenheid in de Europese Unie te bewaren. Helaas wordt dat in Europa nauwelijks erkend."

Zijn bezoek aan Den Haag is een van de haltes op zijn rondgang langs alle EU-hoofdsteden. Bóka wil inventariseren welke prioriteiten er in de verschillende landen leven, zodat Hongarije het EU-voorzitterschap kan gaan invullen.

Maar hij houdt er rekening mee dat voor veel van zijn gesprekspartners de prioriteit een stevig gesprek is over de Hongaarse rechtsstaat. "Als men in Den Haag daarover wil praten, sta ik tot ieders beschikking."