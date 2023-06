Spanning voor 192.000 eindexamenkandidaten: uitslagen vandaag bekend

Spanning was er ook voor de eerste examens in mei:

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kreeg dit jaar een recordaantal klachten binnen over de eindexamens. Het waren er ruim 307.000, ruim 21.000 meer dan vorig jaar.

Voor het eerst krijgen leerlingen van praktijkscholen dit jaar de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenleerlingen. Landelijk hebben zo'n 6000 leerlingen in het praktijkonderwijs examen gedaan.

Ruim 192.000 middelbare scholieren krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd. De meesten van hen zijn vmbo-leerlingen (91.000). Daarnaast komen 55.000 havo-scholieren en 40.000 vwo-leerlingen vandaag te weten of ze de vlag met hun rugtas mogen hijsen.

Spanning alom, want vandaag zijn de eerste examens voor de eindklassen van vmbo theoretische en gemengde leerweg, de havo en het vwo. - NOS

Al voor de examens maakte het LAKS zich zorgen over de gevolgen van corona en het docententekort voor de prestaties. Veel leerlingen gaven bij de scholierenorganisatie aan bang te zijn dat ze hun diploma niet zouden halen.

De zorgen kwamen voort uit het jarenlange coronaonderwijs dat deze eindexamenlichting moest volgen. Scholieren moesten vaak thuis lessen volgen vanachter een laptop en ook kregen ze te maken met ziektes van docenten en uitval van lessen. Daarbij zijn er dit jaar voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis geen versoepelingen. In 2021 en 2022 mochten leerlingen nog een vak wegstrepen om de resultaten wat op te krikken. Dit jaar mag dat niet meer.

Volgende week maandag begint het tweede tijdvak van de eindexamens. Dat is bedoeld voor leerlingen die in het eerste tijdvak niet al hun examens hebben gemaakt of die een examen herkansen. De uitslagen daarvan worden op 6 juli bekend.