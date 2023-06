Trump: 'Deze dag zal de geschiedenis ingaan als een dag van schande'

In een toespraak voor zijn aanhang heeft oud-president Donald Trump fel uitgehaald naar president Biden. Hij beschuldigde het Witte Huis ervan dat het achter zijn aanhouding zit.

Trump reageerde op zijn arrestatie en voorgeleiding voor een rechtbank in Florida, dinsdag. Hij is daar officieel aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021. Omdat hij volgens de aanklager niet vluchtgevaarlijk is, mocht hij na twee uur de rechtbank verlaten en vloog hij naar New Jersey, waar hij zijn supporters op een golfclub toesprak.

"Deze dag zal de geschiedenis ingaan als een dag van schande", fulmineerde Trump. "Het is triest om te zien hoe een corrupte president zijn politieke opponent laat arresteren op basis van valse beschuldigingen, midden in de campagne voor de presidentsverkiezingen."

De Republikeinse oud-president zei dat hij, als hij opnieuw president wordt, een speciale aanklager aan wil stellen om Biden te laten vervolgen.

'Als in een fascistische staat'

Trump, die zichzelf kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen volgend jaar, noemde zijn arrestatie "een politieke vervolging net zoals in een fascistische of communistische staat", een poging om "opnieuw een verkiezing te vervalsen" en zo "de Amerikaanse democratie te vernietigen".

Hij schimpte dat de spionagewet uit 1917, die was gebruikt voor de aanklacht, niet bedoeld is "om mij te bedreigen met 400 jaar cel voor het meenemen van mijn eigen presidentiële papieren."

Volgens Trump had hij "ieder recht" om de documenten in bezit te hebben. Hij verwees naar Joe Biden en Bill Clinton, die volgens hem ook presidentiële documenten en geluidsopnames hebben achtergehouden. In de dozen die bij hem thuis zijn gevonden, zouden "persoonlijke bezittingen" hebben gezeten. Trump zei te verwachten dat de aanklachten tegen hem worden ingetrokken.

Doorzoeking

Het federale onderzoek tegen Trump begon kort na het einde van zijn presidentschap. In 2022 troffen ambtenaren in vijftien dozen die Trump had overhandigd honderden pagina's aan documenten aan die als 'geheim' en 'zeer geheim' waren aangemerkt. Daarop werden de FBI en het ministerie van Justitie ingeschakeld.

In mei 2022 kwam het tot een dagvaarding en drie maanden later volgde een doorzoeking van zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. FBI-agenten troffen daar ook overheidsdocumenten aan.

Gisteren om 14.00 uur plaatselijke tijd (20.00 uur in Nederland) meldde Trump zich bij de federale rechtbank in Miami. Tijdens de zitting zei Trump zelf niets. Zijn advocaat liet de rechter weten dat de oud-president zichzelf niet schuldig acht.