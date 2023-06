Poetin gaat in op Oekraïens tegenoffensief in gesprek met bloggers

De drone-aanvallen op Russisch grondgebied, speculaties over een mogelijke nieuwe mobilisatie en het tegenoffensief van Oekraïne: de Russische president Poetin was vandaag uiterst spraakzaam tijdens een urenlange ontmoeting met journalisten en militaire bloggers. Hij hield zich in zijn antwoorden veelal op de vlakte, maar deed ook een aantal opvallende uitspraken.

Poetin had 'oorlogscorrespondenten' uitgenodigd voor een gesprek, waarbij ze hem vragen mochten stellen over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Hij ging daarbij voor het eerst in op de recente ontwikkelingen in de strijd sinds het tegenoffensief van Oekraïne is begonnen.

Dat tegenoffensief begon op 4 juni, volgens Poetin, waarbij Oekraïne vanuit verschillende richtingen de Russische troepen zou hebben aangevallen. Volgens hem zijn de Oekraïense verliezen tien keer zo groot als de verliezen aan Russische zijde en is Oekraïne nergens succesvol geweest. Die claim kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

De militaire bloggers steunen de oorlog, maar schuwen kritiek op de Russische autoriteiten niet. Zo verschijnen er geregeld berichten op Telegram waarin wordt afgegeven op "diegenen die zeggen dat alles volgens plan gaat".

Dienstplicht en mobilisatie

Poetin bleef ook vandaag vaag in zijn uitspraken. Zo antwoordde hij op een vraag over een potentiële mobilisatie dat daar nu geen plannen voor zijn, maar dat hij het niet uitsluit in de toekomst. Het hangt ervan af welke doelen we voor onszelf stellen, zei hij. "En of we nog terug willen naar Kyiv?". De vraag bleef vervolgens in de lucht hangen. Rusland trok zich vorig jaar na enkele weken terug, nadat het zware verliezen had geleden in een poging op te rukken naar de hoofdstad.

Rusland scherpte dit voorjaar razendsnel de dienstplichtwet aan. Daardoor wordt het steeds moeilijker om aan de dienstplicht te kunnen ontkomen en sinds deze week moeten dienstplichtigen verplicht hun internationale paspoorten in leveren tijdens hun dienstperiode. Vorig jaar ontvluchtten honderdduizenden Russen hun land om aan de mobilisatie te ontkomen.

Dienstplichtigen hoeven niet naar het gebied waar de "speciale militaire operatie" plaatsvindt, zei Poetin. Zij worden in andere regio's in Rusland ingezet.

Aanvallen op Russisch grondgebied

Verder zei hij over de recente aanvallen op Russisch grondgebied, zoals in de grensregio Belgorod, dat Rusland beter voorbereid had kunnen zijn op dergelijke aanvallen. "In principe had men kunnen aannemen dat de vijand zich zo zou gedragen", zei hij. Rusland gaat de effectiviteit van de luchtafweer vergroten, kondigde hij aan.

Tegelijkertijd zei hij dat de wapenproductie inmiddels is verhoogd, maar dat er te weinig precisiewapens zijn en dat het moeilijk is om drones te detecteren. Rusland heeft wel manieren om met de aanvallen om te gaan, zei Poetin, "maar dat betekent niet dat er geen zogenaamde inkomende aanvallen op ons grondgebied zullen zijn". Hij benadrukte dat dit alles is omdat Oekraïne zoveel wapens uit het westen geleverd krijgt, "iets dat ze niet altijd kunnen volhouden".