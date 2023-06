Politie gaat ervan uit dat verdachte van aanslag Nottingham alleen handelde

De politie in Nottingham gaat ervan uit dat de verdachte die vanmorgen vroeg drie mensen zou hebben gedood en een vierde levensgevaarlijk verwondde in zijn eentje heeft gehandeld.

De 31-jarige man wordt verdacht van moord. Zijn motief is nog onbekend, een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. "We werken samen met de terrorismebestrijding, zoals we altijd doen in dit soort omstandigheden", zei hoofdcommissaris Kate Meynell.

Steekpartij

De politie kreeg vannacht even na 04.00 uur plaatselijke tijd een melding dat in het centrum twee mensen waren neergestoken. Een getuige zei tegen de BBC dat hij vanuit zijn raam een man in het zwart met een vrouw en man zag worstelen. "Ik zag dat hij eerst de man stak en toen de vrouw. Hij stak vier of vijf keer."

De getuige alarmeerde de politie, die binnen vijf minuten ter plaatse was. Hulpverleners hebben vergeefs geprobeerd om de slachtoffers te reanimeren. Het waren studenten van de universiteit van Nottingham, allebei 19 jaar oud.

Getaserd en aangehouden

Later kwam bij de meldkamer het bericht binnen dat even verderop een busje op drie personen was ingereden. Twee kwamen er met lichte verwondingen af, maar de derde raakte levensgevaarlijk gewond. De politie wist het busje elders in de stad tot stoppen te brengen. De bestuurder werd getaserd en aangehouden.

Nog weer later werd even buiten het centrum een man van in de vijftig dood op straat aangetroffen. Ook hij bleek te zijn neergestoken. De politie vermoedt dat de verdachte het busje van deze man heeft gestolen.

De politie heeft een aantal panden in de stad doorzocht. Over wat daar is gevonden is niets bekendgemaakt.