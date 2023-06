Docent verbetert antwoorden in eindexamen economie van vmbo-leerlingen

Een vmbo-docent op scholen in Mijdrecht en Vinkeveen heeft antwoorden van leerlingen in het eindexamen economie verbeterd en aangevuld. Dat bevestigt de onderwijsinspectie na berichtgeving in het AD. De docent deed dit bij 26 van de 37 eindexamenkandidaten op het niveau vmbo GL en TL.

De inspectie kreeg een melding van onregelmatigheden van de tweede corrector. Die docent van een andere school zag dat met een ander handschrift en een andere pen toevoegingen waren gedaan. Omdat dat niet mag, begon de inspectie een onderzoek naar het examen dat was afgenomen op woensdag 17 mei.

De school, het VeenLanden College, heeft de ouders en leerlingen gemaild en spreekt over fraude, schrijft het AD. "De inspectie heeft ons hierover ingelicht en, omdat de docent heeft toegegeven bij wie en welke verbeteringen zijn aangebracht, kan er toch voor de leerlingen een eerlijke uitslag worden vastgesteld", zo staat in de mail.

Docent zit thuis

De inspectie heeft bij de leerlingen om wie het ging, eventueel antwoorden geschrapt. Die leerlingen kunnen hun huidige cijfer accepteren of hun examen ongeldig laten verklaren en het nogmaals maken.

De rector noemt het gebeurde tegenover het AD "verschrikkelijk" en weet niet waarom de docent het heeft gedaan. De docent zit nu thuis.