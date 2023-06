Google stelt introductie AI-chatbot in Europese Unie uit na kritiek Ierse privacywaakhond

Google heeft de introductie van zijn AI-chatbot in de Europese Unie uitgesteld. De Amerikaanse techgigant wilde zijn tekstgenerator, 'Bard' genaamd, deze week in de EU lanceren, maar de Ierse privacywaakhond heeft zich beklaagd dat Google totaal niet heeft duidelijk gemaakt hoe het de EU-privacyregels denkt na te leven.

De Ierse DPC is de belangrijkste Europese toezichthouder voor Google, dat zijn Europese hoofdkantoor in Ierland heeft. Het bedrijf heeft na de klachten van de DPC besloten de lancering vooruit te schuiven. Wanneer Bard in de EU beschikbaar komt is niet duidelijk.

Buiten de EU is Bard al in veel landen te gebruiken, waaronder de VS en het VK. Het moet concurreren met de chatbots ChatGPT van OpenAI en Bing Chat van Microsoft.

In meerdere landen zijn er zorgen over de vraag wat Open AI met persoonsgegevens van zijn gebruikers doet. In Nederland heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het bedrijf vorige week om opheldering gevraagd. Die moet er komen voor 23 juni. Een woordvoerder van de toezichthouder wil niks zeggen over eventuele vervolgstappen.