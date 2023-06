Ook NS doet mee in strijd om internationale treinen

Na FlixTrain, Arriva en Qbuzz heeft ook NS zich bij toezichthouder ACM gemeld voor een nieuwe vergunning voor internationale treinverbindingen. Dat bevestigt het vervoersbedrijf aan de NOS. Morgen sluit de deadline voor de aanvraag van internationale treinvergunningen.

NS heeft een aanvraag ingediend voor de lijnen waar het overheidsbedrijf al rijdt, namelijk naar Londen, Parijs, Berlijn, Frankfurt en Wenen en Innsbruck.

Gunnen of niet?

Staatssecretaris Heijnen van Vervoer maakte in februari bekend dat partijen zich tot morgen bij de ACM mogen melden als ze een gooi willen doen naar internationale treinverbindingen. Zij gaat daarna kijken of de concessie voor de internationale verbindingen in een pakket aan één partij wordt gegeven - de wens van NS en de Tweede Kamer - of dat de markt wordt opengesteld - de wens van de commerciële concurrenten Arriva, FlixTrain, Qbuzz.