Ook de Scheldeprijs gaat dit jaar niet over Nederlandse wegen

In navolging van de BinckBank Tour gaat ook de Scheldeprijs dit jaar alleen over Belgisch grondgebied. De wielerkoers voor sprinters zou in Terneuzen starten, maar vanwege de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus heeft de Zeeuwse gemeente besloten om zich terug te trekken. Ook de passage door Zeeland is geschrapt.

In plaats daarvan gaat het peloton tien ronden van 17,4 kilometer rijden in en rond de Belgische gemeente Schoten, waar altijd al gefinisht wordt.

"Ook al is het jammer dat we de dijken en het spel met de wind zullen moeten missen, we hebben begrip voor de Nederlandse beslissing", zegt directeur Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics. "Op dit moment zijn we in de eerste plaats blij dat we kunnen koersen en dat de wedstrijd kan plaatsvinden."

De organisatie van de Scheldeprijs roept wielerfans op om de koers thuis op televisie te volgen en niet naar Schoten te komen. Eerder deze week ging er ook al een streep door de Amstel Gold Race.

Tweevoudig winnaar Jakobsen maakt zich op voor operatie

Fabio Jakobsen schreef de afgelopen twee jaar de Scheldeprijs op zijn naam. De Nederlandse sprinter doet dit jaar niet mee; hij is herstellende van zijn huiveringwekkende val in de Ronde van Polen.

Gisteren liet Jakobsen voor het eerst sinds zijn val iets van zich horen. Op zijn Instagram-pagina schreef de renner van Quick-Step dat hij zich opmaakt voor een nieuwe operatie.

"Ik dank de artsen en verplegers in het LUMC van Leiden voor hun goede zorgen in de afgelopen maanden. Ik onderga 8 oktober een tweede operatie om mijn gezicht en mond te reconstrueren. Dat gebeurt in het Radboud UMC in Nijmegen", schrijft Jakobsen, die er na zijn val slecht aan toe was.