Eredivisionist Almere City pakt stadion aan na promotie: 'Moeten groter denken'

Almere City zit in de lift; de belangstelling voor de club reist de pan uit. "Alle 3.000 seizoenskaarten zijn al uitverkocht, terwijl we er vorig jaar 1.700 verkochten. En er is ook een explosie op onze socialmediakanalen en in de vraag naar merchandise."

"Komende weken hebben we hierover een aantal meetings met de KNVB, vervolgens gaan we er deze zomer hard mee aan het werk", zegt een woordvoerder van de club.

"Het was niet helemaal mogelijk om ons hierop voor te bereiden", zegt de woordvoerder. "Dat zijn we nu met kunst- en vliegwerk aan het doen. We moeten groter denken dan we tot nu toe gewend waren. Op de sjaals en petten zit nu een langere levertijd, maar richting het nieuwe seizoen zullen we helemaal zijn opgestart."

Uitbreiding stadion

Het liefst zou Almere City als de bliksem het stadion uitbreiden. Maar dat is momenteel onmogelijk, omdat de omgeving rond de thuishaven niet ingericht is op meer fans.

"Zolang er niks in de infrastructuur rond ons stadion verandert, kunnen wij niet uitbreiden. Mensen moeten wel goed naar het stadion kunnen komen." In de loop van volgend seizoen wil Almere naar oplossingen zoeken, om vervolgens te kijken naar meer capaciteit in het stadion.

"Onze eigenaar (miljardair Lesley Bamberger, red) heeft een vooraanstaand vastgoedbedrijf, dus hier ligt wel zijn specialiteit. We doen het zo snel als het kan en zo langzaam als het moet. Logistiek gaat voor capaciteit", luidt het besluit.