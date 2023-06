Akkoord over nieuw sociaal plan voor VDL Nedcar

Er ligt een verbeterd sociaal plan voor de ruim 3000 medewerkers van de autofabriek van VDL Nedcar in Born. De vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben hierover een akkoord gesloten, zo bevestigt onderhandelaar Patrick Meerts van FNV Metaal aan de NOS.

Vergeleken met het oude sociaal plan gaan de werknemers er met een ontslagvergoeding 20 procent op vooruit, zegt Meerts over het belangrijkste resultaat. Over het akkoord is vandaag vele uren onderhandeld. Aan het begin van de avond kwamen de drie bonden eruit met VDL Nedcar.

Donderdag moeten alle vakbondsleden het akkoord nog goedkeuren. Volgens Meerts is het akkoord wel het uiterst haalbare. "Als het wordt afgewezen, dan dreigt een voortijdig einde van VDL Nedcar in Born", aldus Meerts. "Dat klinkt dreigend, maar het is een fact of life dat we niet kunnen verwaarlozen."

Onlangs kondigde VDL Nedcar een massaontslag aan bij de vestiging in Born, omdat het contract voor de productie van Mini's afloopt. De werknemers van de automaker legden in mei meerdere keren het werk neer, zowel uit eigen beweging als met steun van de bonden.

VDL Nedcar was niet direct bereikbaar voor een reactie.