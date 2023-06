Modric beducht voor Oranje: 'Jong, getalenteerd en ze hebben thuisvoordeel'

Kroatië-aanvoerder Luka Modric kijkt uit naar het duel met Nederland, woensdagavond in de halve finales van de Nations League. Wel denkt de Real Madrid-middenvelder dat het zwaar gaat worden voor zijn land om de finale te halen. "Nederland is jong en getalenteerd, en wordt steeds beter. Dat hebben we afgelopen WK in Qatar gezien. Daarbij hebben ze het thuisvoordeel." Het duel wordt gespeeld in De Kuip, omdat Nederland het gastland is van deze editie van de finaleronde van de Nations League. De andere halve finale gaat tussen Italië en Spanje, komende donderdag in de Grolsch Veste in Enschede. Hoofdprijs Twee wedstrijden winnen en je hebt een hoofdprijs te pakken. Iets dat de 37-jarige Modric met regelmaat doet met Real Madrid, maar met Kroatië staat hij nog altijd met lege handen. "Het kan mijn laatste kans op een prijs zijn", aldus Modric. De afgelopen WK's was Kroatië er dicht bij met een verloren finale tegen Frankrijk in 2018 en een derde plaats eind vorig jaar in Qatar.

Nations League live bij de NOS De halve finale van de Nations League tussen Nederland en Kroatië is woensdag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 kun je luisteren naar een liveverslag. De andere halve finale tussen Spanje en Italië is op donderdag en de finale wordt op zondag 18 juni gespeeld. Die begint om 20.45 uur en is ook live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1.