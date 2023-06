Pluisjes van populieren veroorzaken flinke natuurbranden

Pluisjes van populieren hebben op meerdere plaatsen brand veroorzaakt. Gisteravond ontstond een flinke brand in het bos bij Purmerend. Vanmiddag gebeurde hetzelfde in een stuk bos in Lelystad.

Als de pluisjes vlamvatten, kan het vuur zich razendsnel verspreiden, vertelt een woordvoerder van de brandweer bij Omroep Flevoland. "Als er wind bij komt en de vlammen waaien op dan zit je als ratten in de val", aldus Geertjan Veenstra. Mensen werd daarom met klem afgeraden het bos in te gaan en ook de brandweer kon het gebied niet zomaar in. "Daarom gaan we er heel gecoördineerd naartoe."

De brandweer slaat de vlammen daar neer met zogenoemde vuurslepers. Dat is een stof met een aantal platte stalen platen waarmee ze het zuurstof bij de brand weghalen. Daarna wordt er afgeblust met water met speciale voertuigen die ook van boven af kunnen spuiten.

Vijf voetbalvelden

Ook in Noord-Holland schaalde de brandweer gisteravond flink op. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is er schade aan een gebied van ongeveer vijf voetbalvelden groot.

Staatsbosbeheer neemt maatregelen om in het gebied een volgende brand te voorkomen: "We gaan nu de paden schoonspoelen van de aanwezige pluis. We hopen dat we daar iets mee bereiken", aldus een woordvoerder bij NH Nieuws.