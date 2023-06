Amerikaanse oud-president Trump gearresteerd in rechtbank Miami, wordt vanavond voorgeleid

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gearresteerd in de rechtbank van Miami. Hij kwam daar iets voor 20.00 uur aan met een konvooi. Later vanavond wordt hij aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis.

Ook zullen zijn vingerafdrukken worden afgenomen en zullen er afspraken worden gemaakt over borgtocht en mogelijke reisbeperkingen. Trump heeft zijn aanhang opgeroepen naar Miami te komen. Voor de rechtbank in de staat Florida hebben zich zowel aanhangers als tegenstanders van de oud-president verzameld. Zij krijgen hem echter niet te zien; hij werd bij aankomst via een ondergrondse parkeergarage de rechtbank binnengeleid en om veiligheidsredenen met de vrachtlift naar boven gebracht.

Het is de eerste keer dat een oud-president voor een federale rechtbank moet verschijnen. Hoe kwam de zaak tegen Trump ook al weer tot stand?

De zaak begint de facto in januari 2021, na Trumps vertrek uit het Witte Huis. Na zijn vertrek vraagt het nationaal archief van de Verenigde Staten hem om alle overheidsdocumenten die hij nog in bezit heeft, terug te sturen. Het archief heeft in de gaten dat bijvoorbeeld brieven aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontbreken. Een jaar lang probeert het archief om de stukken van Trump terug te krijgen.

Nationale veiligheid van de VS

In januari 2022 stemt de oud-president er uiteindelijk mee in om vijftien dozen met documenten te overhandigen. Daarin treffen ambtenaren honderden pagina's aan documenten aan die als 'geheim' en 'zeer geheim' zijn aangemerkt. Daarop worden de FBI en het ministerie van Justitie ingeschakeld.

Het leidt in mei 2022 tot een dagvaarding: het vermoeden bestaat dat Trump nog meer geheime documenten in zijn bezit heeft en hij wordt door een rechtbank verplicht om alles terug te sturen. De dagvaarding leidt tot getouwtrek tussen de autoriteiten en Trump, die zegt dat hij zijn dozen met persoonlijke eigendommen niet wil vrijgeven.

Drie maanden later volgt een doorzoeking van zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida, waar hij sinds zijn vertrek uit het Witte Huis woont en waar tienduizenden gasten per jaar over de vloer komen. FBI-agenten vinden daar dozen vol foto's en krantenartikelen, maar treffen er ook overheidsdocumenten aan. De dozen liggen onder meer in een balzaal, een badkamer en een slaapkamer.

De autoriteiten vinden in totaal 13.000 stukken, ongeveer honderd daarvan zijn aangemerkt als geheim. Dat betekent dat ze informatie bevatten die raakt aan de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Ook bevatten de documenten gevoelige informatie over de nucleaire programma's en het wapenarsenaal van buitenlandse overheden.

Aanhangers van de oud-president lieten voorafgaand aan de voorgeleiding van zich horen: