Amerikaanse oud-president Trump aangeklaagd voor rechtbank Miami

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is in een federale rechtbank in Miami formeel aangehouden. Hij had zich daar om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gemeld en werd een uur later officieel aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021. Hij herhaalde daarop dat hij onschuldig is.

In de rechtbank werden ook zijn vingerafdrukken afgenomen. Hij krijgt geen borgtocht of mogelijke reisbeperkingen opgelegd: CNN meldt dat er volgens de openbaar aanklager geen vluchtgevaar is. Het is Trump niet toegestaan om contact te hebben met getuigen in de zaak. Rond 22.00 uur verliet hij de rechtbank weer.

Trump had zijn aanhang opgeroepen naar Miami te komen. Voor de rechtbank verzamelden zich zowel aanhangers als tegenstanders van de oud-president. Zij kregen hem echter niet te zien; hij werd bij aankomst via een ondergrondse parkeergarage de rechtbank binnengeleid en om veiligheidsredenen met de vrachtlift naar boven gebracht.

Vanuit de rechtbank zette Trump direct koers naar zijn golfclub in Bedminster in de staat New Jersey, waar hij later een toespraak zal houden. Onderweg stopte hij bij een Cubaans restaurant, dat populair is bij de Cubaanse gemeenschap in Miami.