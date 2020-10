Koopmeiners, Malen en Ihattaren in eerste Oranje-selectie De Boer

Andere opvallende namen in de selectie van 25 spelers zijn die van PSV'ers Donyell Malen en Mohamed Ihattaren. Malen keert terug bij Oranje na een zware blessure en Ihattaren krijgt ondanks zijn reserverol in Eindhoven vertrouwen van de bondscoach.

Het Nederlands elftal oefent woensdag in Amsterdam tegen Mexico. Vier dagen is in Zenica het Nations League-duel met Bosnië op woensdag 14 oktober wacht in Bergamo - ook in de Nations League - een confrontatie met Italië.

De Boer wil niet veel veranderen

De Boer verraste niet met zijn eerste selectie. "Het is hartstikke goed gegaan onder Ronald Koeman en Dwight Lodeweges, dus waarom zou ik direct de knuppel in het hoenderhok gooien en van alles veranderen? Dat lijkt me helemaal niet verstandig."

"Normaal gesproken selecteren we twintig veldspelers en drie keepers, maar omdat we drie interlands achter elkaar spelen, denken we 22 veldspelers nodig te hebben", zegt De Boer. "Bovendien kunnen we nu ook in bepaalde wedstrijden andere jongens aan het werk zien."