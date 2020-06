Politie grijpt in bij project-X-feest Parijs

In Parijs is het vannacht tot geweld gekomen tussen de politie en honderden jongeren. Dat gebeurde toen agenten ingrepen bij een geïmproviseerd feest in het parkgebied Esplanade des Invalides, melden Franse media.

Jongeren hadden op sociale media opgeroepen om naar het park te komen onder verwijzing naar Project X, een film uit 2012 over een groot feest dat uit de hand loopt. Rond middernacht trad de politie op.

Jongeren gooiden vuurwerk en flessen naar agenten, die daarop traangas inzetten om de massa uiteen te drijven. Nog onduidelijk is of er mensen gewond zijn geraakt en of er arrestaties zijn verricht.

Ook in andere steden organiseren jongeren dit soort feesten steeds vaker als verzet tegen de coronamaatregelen. Zo raakte de politie in Londen deze week meermaals slaags met bezoekers van een illegaal straatfeest.