Griekspoor verslaat pupil van dubbelpartner Haase, Pattinama-Kerkhove verliest

Bij de vrouwen werd Lesley Pattinama-Kerkhove in de eerste ronde uitgeschakeld. De enige Nederlandse deelneemster moest met 6-1, 6-4 haar meerdere erkennen in de Australische Kimberly Birrell, de mondiale nummer 117.

De 24-jarige Zweedse nummer 62 van de wereld wordt bij de Libéma Open in Rosmalen bijgestaan door Robin Haase, die zich naast zijn actieve loopbaan aan het oriënteren is op het coachvak.

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van het ATP-grastoernooi in Rosmalen bereikt. De nummer 38 van de wereld was met 6-2, 3-6, 6-3 te sterk voor de Zweed Mikael Ymer.

Omdat Haase in het dubbelspel een koppel vormt met Griekspoor en ook met hem samenspeelt tijdens Davis Cup-partijen voor Nederland, was hij aanvankelijk niet van plan om in de spelersbox van Ymer plaats te nemen, maar daar kwam hij op terug.

De blik van Haase

Aanvankelijk leek Ymer een eenvoudige middag te hebben. Griekspoor was de baas in de rally en liep op zijn opslag geen steken vallen. Ymer mopperde erop los en zocht voortdurend de blik van Haase. Dat leek even te helpen, maar in de derde set sloeg Griekspoor toe.