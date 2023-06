Coalitieakkoord tussen vijf partijen in Flevoland

In de provincie Flevoland is een coalitieakkoord bereikt tussen de BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV. Over de inhoud van het akkoord, getiteld 'Toekomst voor het nieuwe land: van, voor en door Flevolanders', is nog niets bekend. Vrijdag is de presentatie in het provinciehuis.

Flevoland is de derde provincie met een coalitieakkoord. Limburg en Gelderland gingen de provincie voor. In alle drie de provincies won de BBB de verkiezingen.

Vorige week liet formateur Van Maaren bij Omroep Flevoland al weten dat de vijf fracties het op hoofdpunten eens waren. Het coalitieakkoord wordt volgende week woensdag in de Provinciale Staten besproken.

PVV en ChristenUnie

In het begin van de formatie was er veel te doen over de samenwerking tussen de PVV en ChristenUnie. Maar volgens de verkenners in de provincie Flevoland bleek al snel dat er geen sprake was van onoverbrugbare verschillen van inzicht. Wel moest er flink worden onderhandeld over de "ingewikkelde thema's", zoals stikstof, Lelystad Airport en de huisvesting van asielzoekers en statushouders, zo meldt de regionale omroep.