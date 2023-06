Venus Williams verliest in Rosmalen bij rentree, met zus Serena op de tribune

Venus Williams heeft in Rosmalen onder toeziend oog van haar zus Serena haar rentree op de tennisbaan niet kunnen bekronen met een overwinning. In de eerste ronde van de Libema Open verloor de 42-jarige Amerikaanse vedette haar eerste wedstrijde op Nederlandse bodem in drie sets van het 17-jarige Zwitserse talent Céline Naef: 6-3, 6-7 (3), 2-6. Zevenvoudig grandslamwinnares Williams kent de afgelopen jaren veel blessureleed, dit keer stond ze sinds januari aan de kant met een hamstringblessure. Serena op de tribune Serena (41) speelde vorig jaar bij de US Open haar laatste wedstrijd. Het was niet bekend dat de 23-voudig grandslamwinnares ook naar Rosmalen zou komen, maar daar zat ze opeens op de tribune in de schaduw.

Tennislegende Serena Williams op de tribune in Rosmalen - ANP

Vanaf de tribune was Serena getuige van het debuut van Naef, de nummer 202 van de wereld, op het hoogste tennisniveau. Toen Naef in juni 2005 geboren werd, had Venus Williams al twee Wimbledon-titels op zak. Niet ervaring, maar fitheid gaf op het volgepakte center court de doorslag. Williams startte naar behoren, maar kwam in de tweede set meer onder druk te staan en kon haar niveau niet vasthouden. Naef drukte daarna vrij gemakkelijk door. Een hard gelag voor toernooidirecteur Marcel Hunze, die eerder aangaf dat de komst van Williams had gezorgd voor 1.000 extra verkochte toegangskaarten. Ook qua verkeersdrukte was het te merken, vanochtend stonden de toegangswegen richting het park vast.