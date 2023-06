Kamer: geef Groningers generaties lang recht op schadevergoeding

De Kamer heeft gestemd over de moties die voortkwamen uit het tweedaagse debat over de aardgaswinning in Groningen. Na dat debat werd toen alleen over een motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte gestemd. Die haalde geen meerderheid .

Ook moet het welvaartsniveau van Groningen "omhoog worden getrokken naar dat van de rest van Nederland", vindt een ruime Kamermeerderheid. En het kabinet moet zijn best doen om de energierekening in het Noorden de laagste van Nederland te maken.

Het kabinet gaat nu volgens plan de gaswinning naar nul brengen in 2023 of 2024. Per 1 oktober 2024 wordt de gaswinningsinstallatie ook daadwerkelijk afgebroken, is de bedoeling.

Vandaag werd ook opnieuw duidelijk dat op dit moment een overgrote meerderheid tegen het opschroeven van de gaswinning is. De motie van Kamerlid Van Haga om weer 12 miljard kuub per jaar te gaan winnen kreeg alleen steun van JA21 en FvD.

Er werden meerdere moties aangenomen die de economische situatie en leefbaarheid in Groningen moeten verbeteren, zoals het voorkomen dat er voorzieningen als buslijnen en sportclubs verdwijnen. Ook wil de Kamer dat Groningers meeprofiteren van projecten voor schone energie en groene waterstof in hun provincie.

In het algemeen sprak de Kamer uit de gevolgen van 60 jaar gasbeleid te betreuren. Over de eigen verantwoordelijkheid daarbij zegt de Kamer dat al die jaren onvolledige of onjuist informatie is gegeven. Dit bleek ook uit de parlementaire enquête. De veiligheid en gezondheid van inwoners moeten voortaan bij alle projecten waar de staat bij betrokken is vooropstaan.

De Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Pieter Omtzigt dienden een nog 'strengere' motie in, die het gevoerde beleid na de aardbeving in Huizinge in 2012 niet betreurt maar afkeurt. Daar werd hoofdelijk over gestemd met als uitslag 61 voor en 75 tegen.

Wangedrag oliemaatschappijen

Over Shell en Exxon zei de Kamer dat deze oliemaatschappijen "een veel te intieme relatie gehad hebben met de regering, waardoor zij erg hebben geprofiteerd van de gaswinning en de ministers zeer eenzijdig geïnformeerd geweest zijn".

Ook verwijt de Kamer de bedrijven wangedrag over de afgelopen vijftien jaar. Het kabinet moet om deze reden formeel vastleggen hoe de samenwerking met Shell, ExxonMobil en exploitatiebedrijf de NAM er in de toekomst uit gaat zien.