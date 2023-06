Vissers zien toekomst somber in, minister trekt portemonnee

Nederlandse vissers zien de toekomst zeer somber in. Slechts 4 procent van de vissers met een eigen schip denkt dat hun bedrijf over vijf jaar nog bestaat. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Economic Research. Ondertussen trekt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 30 miljoen euro uit voor de sector.

Een Europees verbod op pulsvisserij, minder viswater vanwege windmolens en de brexit, strengere stikstofregels; vissers komen steeds meer in de knel vanwege landelijke en Europese regels, zegt onderzoeker Marloes Kraan. "In hun beleving zitten ze in het verdomhoekje."

En dan komt daar de nieuwste maatregel nog bij: verplicht cameratoezicht op grote schepen die controleren of vissers zich aan Europese regels houden. "Elke keer komt weer een eis vanuit de maatschappij van hoe het anders moet", zegt Kraan. Een ander probleem voor vissers zijn de hoge brandstofkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Krimpende vloot

Het aantal vissers in Nederland is de afgelopen decennia flink gedaald. Nederland telt nog 44 actieve visserijgemeenschappen. In 1906 waren dat er 128, bijna drie keer zo veel. Tussen 2003 en 2021 daalde het aantal Nederlandse visserskotters van 374 naar 284. Een kleine tachtig ondernemers meldden zich na de Brexit aan voor een opkoopregeling. Hun kotters zijn uit de vaart gehaald en vernietigd, in ruil voor een vergoeding.

De krimpende vloot zet de overgebleven visserijgemeenschappen onder druk. Vorig jaar sloot in Den Helder de visafslag, waar vis wordt verhandeld. Een jaar eerder gebeurde dat ook in het Zeeuwse Breskens. Dat kost niet alleen banen, ook heeft het invloed op het sociaal-culturele leven. Zo floreerde een visserskoor in Den Helder ooit met 120 leden. Anno 2023 werkt nog maar één lid als visser.

De krimp van de visserijsector hakt erin in Den Helder: