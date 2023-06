Universiteit Leiden geeft schilderij met rokende mannen prominentere plek

De Universiteit Leiden gaat het veelbesproken schilderij met witte, rokende mannen op een plek hangen waar meer mensen het kunnen zien. Naast het werk komt een toelichting te hangen, staat op de site van de universiteit.

In november vorig jaar ontstond een bij vlagen hooglopende discussie over het kunstwerk van Rein Dool, dat aan de muur van een vergaderzaal van het Academiegebouw hing. Een promovenda en een hoogleraar hadden op Twitter hun ongenoegen geuit over het werk.

Op het schilderij uit 1976 staan zes mannen van middelbare leeftijd afgebeeld, sommigen rokend. Zij vormden bijna 50 jaar geleden het bestuur van de universiteit.

Prominentere plek

Enkele medewerkers van de universiteit besloten vervolgens het schilderij van de muur te halen. "Een actie met een knipoog, maar wel met een serieuze ondertoon", reageerde de universiteit toen. Dit leidde tot discussie op sociale media en zelfs tot Kamervragen.

De universiteit besloot het schilderij terug te hangen in afwachting van een beslissing over de toekomst van het doek. Een divers samengestelde commissie moest uitzoeken hoe het werk het beste tot zijn recht kan komen. Die kwam vervolgens tot de conclusie dat het schilderij op een prominentere plek zou moeten hangen.

Het schilderij gaat nu naar de Receptiekamer van het Academiegebouw en zal ook onderdeel worden van tijdelijke tentoonstellingen met ander werk.

Aanspreekpunt

De universiteit stelt ook een Commissie Kunst en Debat Academiegebouw in. Die wordt onder meer aanspreekpunt voor vragen over kunstobjecten en tentoonstellingen van de universiteit. De samenstelling van deze commissie wordt dit najaar bekend, schrijft Omroep West.

Het werk is nog niet verplaatst. De universiteit verwacht dit in het najaar te kunnen doen, vanwege "diverse voorbereidingen".