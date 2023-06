Tweede Kamer vraagt verkenners en Arib opheldering over gesprekken Omtzigt

Nieuwsuur berichtte zaterdag dat niet alleen premier Mark Rutte sprak over een "functie elders" voor Omtzigt, maar dat ook Jorritsma en Ollongren het kritische Kamerlid als gevaar voor de stabiliteit van een te vormen kabinet zagen. Dit hebben zij niet gemeld aan de Kamer.

De Tweede Kamer wil opheldering van oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en oud-formatieverkenners Annemarie Jorritsma, Kajsa Ollongren, Wouter Koolmees en Tamara van Ark over hoe er in 2021 tijdens de kabinetsformatie is gesproken over toenmalig CDA'er Pieter Omtzigt.

Uit een reconstructie van Nieuwsuur blijkt dat de verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) al vanaf het begin van de formatie in 2021, het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt als een risico zagen voor een nieuw kabinet. - NOS

Ook Omtzigt zelf roept de oud-verkenners Jorritsma en Ollongren én voormalig Kamervoorzitter Arib op tot volledige openheid. Omtzigt heeft "geen behoefte" aan een debat over de manier waarop over hem is gesproken tijdens de verkennende fase voorafgaand aan de kabinetsformatie. Omtzigt kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen tienduizenden voorkeurstemmen.

Notitie

Jorritsma en Ollongren zagen zich op 25 maart, een week na aanvang van hun verkenning, gedwongen hun opdracht terug te geven, nadat Ollongren gefotografeerd werd met een notitie onder haar arm waarop "positie Omtzigt, functie elders" stond genoteerd. De positie van premier Mark Rutte (VVD) wankelde nadat was uitgekomen dat zowel hij als de verkenners ten onrechte hadden ontkend over Omtzigt te hebben gesproken.

Rutte overleefde ternauwernood het nachtelijke debat op 1 april, nadat uit vrijgegeven aantekeningen was gebleken dat Omtzigt wel degelijk ter sprake was gekomen in zijn gesprek met de verkenners.