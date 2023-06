Transavia krijgt boete omdat het stagiairs volwaardig liet werken

Transavia wacht een boete omdat de luchtvaartmaatschappij enkele weken stagiairs als volwaardige werknemers heeft ingezet. Dat bevestigt een woordvoerder van Transavia aan de NOS naar aanleiding van een bericht van de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie was een onderzoek gestart na "meerdere meldingen" over wantoestanden bij Transavia. Vervolgens bleek dat er vorig jaar van februari tot en met juni in totaal zestig studenten van vijf verschillende mbo-instellingen als gewone medewerkers aan de slag waren bij het luchtvaartbedrijf.

De studenten kregen dezelfde taken en verantwoordelijkheden als die van een steward of stewardess. Volgens de Arbeidsinspectie hadden de stagiairs ook dezelfde werkschema's. "Tijdens de stage van deze studenten zou de opleiding centraal moeten staan, maar de stage was vooral gericht op werken en niet op leren", zegt de Arbeidsinspectie. Met deze onderbetaling overtrad Transavia de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).

"Zeer te betreuren"

Transavia erkent dat de stages in de zomer van 2022 "anders zijn gelopen dan gepland". In een korte persverklaring stelt het bedrijf dit "zeer te betreuren". De luchtvaartmaatschappij zegt dat de stagiairs voor hun werk een nabetaling krijgen. Met de mbo-scholen wordt besproken hoe de stages voortaan anders worden ingevuld.

De hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. De Arbeidsinspectie heeft een rapport opgemaakt, dat naar Transavia wordt gestuurd. Inspecteurs bepalen vervolgens welke boete er wordt opgelegd.

Eerder kwam Transavia al in het nieuws omdat het stagiairs inzette bij de bagage-afhandeling. Vakbond FNV trok aan de bel omdat dit tot gevaarlijke situaties kon leiden.