Popband BTS viert tienjarig bestaan, ‘De leden kunnen eigenlijk alles’

Een deel van de skyline van Seoul kleurt paars, want de Zuid-Koreaanse popformatie BTS bestaat vandaag tien jaar. In die tijd groeide BTS uit van een band die zelf moest flyeren voor een gratis optreden tot een wereldact, met ook optredens in het Witte Huis en het VN-hoofdkantoor. "De leden kunnen eigenlijk alles, het perfecte plaatje van een idool," zegt K-pop-deskundige Flora Smit. Het is volgens haar in Zuid-Korea bijzonder dat een K-popband een decennium bestaat. "Er heerst een zogenaamde 7-jarige vloek op de meeste K-popbands", zegt de onderzoeker aan de Universiteit Leiden in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. De onderlinge concurrentie is groot en wie niet succesvol is, krijgt vaak geen nieuw contract. Positieve boodschap BTS lukte het dus wél om door te breken, niet alleen in Zuid-Korea, maar ook in de rest van de wereld. "Ik denk dat dat komt doordat het imago van BTS altijd is dat ze ook iets goeds willen uitdragen. Ze hebben een morele boodschap in hun liedjes," zegt Smit. Voor wie nog niet bekend is met de Koreaanse popsensatie: de groep bestaat uit zeven jongemannen die "heel mooi synchroon dansen uitvoeren, heel goed zingen, rappen, in reclames spelen en acteren", zegt Smit.

Via sociale media worden fans meegenomen in het leven van de BTS-leden. Dat is wat de band zo bijzonder maakt volgens Sulaika Vlaar (21), die een fanclub in Nederland oprichtte. "Dat zorgt echt voor een connectie." "Ze filmen wanneer ze spelletjes doen en je kan in hun leven meekijken, bijvoorbeeld dat ze op vakantie gaan met z'n allen. Door de filmpjes leer je de bandleden goed kennen. "Je wordt erin getrokken, alsof je er een beetje bij hoort", zegt Vlaar.

Afbeelding ter illustratie - Sulaika Vlaar

Op momenten dat ik me misschien wat minder voel en ik dan een video bekijk, word ik helemaal vrolijk. Sulaika Vlaar, BTS-fan

De artiesten gaan serieuze thema's niet uit de weg. Zo spreekt BTS zich uit over het belang van geestelijke gezondheid en liefde voor jezelf. Met de Amerikaanse president Biden spraken ze over anti-Aziatisch racisme. Vlaar: "Voor mij betekenen ze heel veel. Op momenten dat ik me misschien wat minder voel en ik een video bekijk, word ik helemaal vrolijk." Hoewel de band nu zijn tienjarige jubileum viert, heeft BTS momenteel een pauze en werken leden aan een solocarrière. Ook vervullen sommigen hun dienstplicht. Eerder was er discussie of de groep hiervan vrijgesteld kon worden wegens hun artiestenstatus. De druk van de Koreaanse muziekindustrie In Zuid-Korea betekent de muziekindustrie hard werken. Aanstomende K-pop-idolen ondergaan een jarenlange training. Smit zegt dat hierdoor bijvoorbeeld ook schandalen zoals een verkeerde omgang met drank en drugsgebruik worden voorkomen. "Vooral aan de buitenkant ziet de industrie er zo perfect uit, maar aan de andere kant doen er ook heel veel nare verhalen de rondte". Het is geen geheim dat de Koreaanse muziekindustrie veel druk legt op artiesten. K-popsterren zoals Jonghyun van de boyband Shinee, en Sulli van meidengroep F(x) pleegden zelfmoord. NOS op 3 maakte eerder deze video over de duistere keerzijde van de Zuid-Koreaanse muziekindustrie:

