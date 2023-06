Bondscoach Koeman: 'Bijlow keept, Aké en Dumfries kunnen spelen tegen Kroatië'

Nathan Aké en Denzel Dumfries zijn na het spelen van de Champions League-finale gewoon fit voor het duel van Nederland met Kroatië in de halve finales van de Nations League. Justin Bijlow staat onder de lat woensdag, verklapte bondscoach Ronald Koeman. Aké en Dumfries sloten later aan bij Oranje. City-verdediger Aké mocht van Koeman na het winnen van de Champions League bij de huldiging in Manchester zijn. Die was gisteravond. "Ik vond dat hij de festiviteiten even mocht meevieren, een menselijk trekje van deze bondscoach", zei Koeman met een grijns. Spanje koos er bijvoorbeeld voor om Rodri de huldiging niet te laten vieren in Manchester. "Ik heb het besproken met City, ik ken de coach (Josep Guardiola, red)." De bondscoach speelde bij Barcelona samen met de oefenmeester van de Engelse club. Bijlow op doel Tijdens de vorige interlands - tegen Frankrijk en Gibraltar - stond Jasper Cillessen op doel, maar hij werd na een mindere periode bij NEC thuisgelaten. Tegen Kroatië zal Feyenoord-doelman Bijlow keepen.

Daley Blind werd door Koeman als vervanger aangewezen voor de geblesseerde Matthijs de Ligt. En dat terwijl Blind nauwelijks heeft gespeeld bij Bayern München de afgelopen maanden. "Ik vind het niet vreemd dat hij nu bij Oranje is", aldus de bondscoach. Ook Inter-verdediger Stefan de Vrij stond op de reservelijst, maar de bondscoach heeft hem niet nodig. "Ik heb Jurriën Timber en Lutsharel Geertruida, dus De Vrij is geen optie", maakte hij duidelijk. Over wie van de twee gaat spelen, wilde Koeman weinig kwijt. 'Besef hebben dat we een prijs kunnen winnen' Virgil van Dijk, aanvoerder van Oranje, vindt de Nations League-beker een prijs van betekenis. "In 1988 mochten we voor het laatst een beker omhoog houden. Dit is ook gewoon een beker. Dat besef hadden we tijdens de vorige Nations League minder." In 2019 werd er verloren van Portugal in de finale. Woensdagavond wacht Kroatië in de halve finale. Ook Spanje en Italië strijden om een plekje in de finale.

