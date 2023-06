Frans talent Martinez (19) troeft Woods af op Mont Ventoux

Lenny Martinez heeft de vijfde editie van de CIC-Mont Ventoux gewonnen. Het 19-jarige toptalent versloeg de ervaren Michael Woods op de streep.

Door de slechte weersomstandigheden was de route ingekort van 154 kilometer tot 99 kilometer. Dit betekende dat de renners slechts één keer de legendarische berg hoefden te bedwingen, in plaats van twee keer.

Oude Italiaan

In de finale bleven na een spervuur aan demarrages voorin de beste klimmers in de koers over. Woods had zijn teamgenoot Domenico Pozzovivo voorin mee. De oude Italiaan maakte tempo voor de Canadees, maar de rappe Martinez was hem in de laatste meters duidelijk de baas.

Voor de jonge Fransman was het zijn eerste profzege.