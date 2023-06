Frans klimtalent Martinez (19) troeft Woods (36) af in 'onthoofde' Mont Ventoux

De Canadees had in Domenico Pozzovivo (40) bovendien een ijzersterke adjudant, die het tempo in de laatste kilometers hoog hield. In de laatste steile meters naar het weerstation was de rappe Martinez Woods duidelijk de baas.

Op de klim nam de ploeg van Martinez het heft in handen, met onder meer de Nederlander Lars van den Berg als tempomaker. Veel renners konden het tempo volgen, maar in het kale maanlandschap vanaf Chalet Reynard bleven de sterksten over, waaronder Martinez en de bijna twee keer zo oude Woods.

Dit betekende dat de renners slechts één keer de legendarische berg hoefden te bedwingen in plaats van twee. Bovendien werd de Mont Ventoux niet beklommen van de steilste kant vanuit Bedoin (21,1 kilometer à 7,7 procent), maar via de minder steile kant vanuit Sault (24,5 kilometer à 4,9 procent).

De Mont Ventoux dankt zijn naam aan stormachtige wind die de kale top met grote regelmaat teistert. Vandaag zou het extra gaan stormen in de Midi en daarom besloot de organisatie de route in te korten van 154 kilometer tot 99 kilometer.

Démare niet, Pinot wel naar de Tour

Vandaag maakte Groupama-FdJ bekend dat Thibaut Pinot in zijn laatste jaar als profwielrenner nog te zien zal zijn in de Tour de France. De 33-jarige klimmer, die in de afgelopen Giro knap vijfde werd en de bergtrui mee naar huis mocht nemen, is samen met kopman David Gaudu speerpunt van de Franse formatie.

Slachtoffer van die keuze is sprinter Arnaud Démare, onlangs nog winnaar van de Brussels Cycling Classic en maandag tweede in de Ronde van Zwitserland. Met zijn keuze voorkomt ploegbaas Marc Madiot mogelijk veel gedoe in de Tour binnen zijn ploeg.

Eerder dit jaar liet Gaudu zich niet bepaald vleiend uit over zijn ploeggenoot Démare. In een gelekt groepsgesprek via het platform Discord schreef Gaudu onder meer: "Dat we niet praten en niet veel samen koersen is een voordeel. Als hij wil, kan ik het nog eens in zijn gezicht zeggen. Ik ben niet bang van hem. Hij weet dat ik hem niet in de Tour wil. Ik heb het hem al gezegd".

Later excuseerde zich Gaudu zich publiekelijk voor zijn uitlatingen. Démare, die alleen in 2017 de Tour mocht rijden, is al langer ontevreden en zou zijn ploeg al hebben laten weten na dit seizoen weg te willen. De sprinter baalt ervan dat zijn ploeg minder investeert in zijn sprinttrein. Zo moet hij het dit jaar doen zonder zijn lead-out Ramon Sinkeldam.