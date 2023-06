Inzamelingsactie voor bewoners uitgebrande appartementen Amsterdam

Een groep mensen is een inzamelingsactie gestart voor de zwaarst getroffen bewoners van de grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam. Eerder deze maand verwoestte het vuur meerdere woningen. 37 bewoners slapen sindsdien in een naastgelegen hotel omdat ze niet terug naar huis kunnen.

Met name de bovenste etage van het complex werd zwaar getroffen. Lars Lischke is een van die bewoners. "We zijn alles kwijtgeraakt", zegt hij tegen NH Nieuws.

Inzamelingsactie

Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat de bewoners geld van hun verzekering krijgen. Medebewoners in het complex en een medewerker van het hotel startten daarom een inzamelingsactie. Een van de initiatiefnemers is Emma Ramos Vargas. Tot nu toe is er vooral kleding ingezameld, maar er is meer nodig. "Denk aan meubels, spullen voor kinderkamers, wiegjes", zegt Ramos Vargas. "Mensen zijn ook tv's en laptops kwijt."

Lars stond op het punt om te verhuizen. Deze week krijgt hij de sleutel van zijn nieuwe huis. "In ons afgebrande appartement stond alles in dozen", zegt hij. Kleding heeft hij niet meer. Door de inzamelingsactie is dat probleem voor nu opgelost. "Kijk naar me, dit is allemaal van hier. Mijn kinderen en vrouw hebben ook kleren van hier. "

Zo'n honderd bewoners werden in de nacht van de brand in het hotel opgevangen. Nu slapen er nog enkele tientallen. "Ik ben blij dat we nog wat kunnen doen", zegt directeur Francis Windt.

Brand bracht ook iets positiefs

Volgens Ramos Vargas heeft de brand ook iets goeds gebracht: het contact tussen de bewoners is sindsdien veel nauwer. "Het is mooi om te zien dat we echt een community zijn geworden en er zijn voor elkaar."

Bekijk hier beelden van de brand in het Amsterdamse appartementencomplex: