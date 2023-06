OM bevestigt: moord op Peter R. de Vries was dag eerder gepland

De aanslag op Peter R. de Vries had eigenlijk al een dag eerder moeten plaatsvinden, vermoedt het Openbaar Ministerie. Het ging toen niet door omdat De Vries niet in de uitzending van RTL Boulevard bleek te zitten.

De volgende ochtend haakte de beoogde schutter af, omdat hij de plek van de aanslag in het centrum van Amsterdam te riskant vond en zijn vuurwapen geen demper had. Drie kwartier later was een vervanger geregeld, die De Vries dezelfde dag, 6 juli 2021, alsnog neerschoot.

Dat zei het OM vandaag in de Amsterdamse rechtbank, waarmee het eerdere berichtgeving van EenVandaag bevestigde.

Gewiste berichten

Volgens het OM is het recent gelukt om een aantal gewiste chatberichten boven water te krijgen die laten zien hoe de moord op De Vries werd voorbereid.

Uit die berichten leidt het OM ook af dat de aanslag een dag eerder had moeten plaatsvinden. Een aantal verdachten reed toen al rondjes in de omgeving van de studio van RTL Boulevard. Toen bleek dat De Vries niet in de uitzending zat, maakten ze rechtsomkeert.

De verdachten, van Poolse en Antilliaanse afkomst, zouden ook voor de aanslag op De Vries al hebben samengewerkt. Een aantal van hen heeft volgens justitie een man mishandeld, vermoedelijk in opdracht van Ridouan Taghi. Of die ook opdrachtgever is van de moord op De Vries, is nog in onderzoek.

Inmiddels zitten negen mannen vast voor betrokkenheid bij de aanslag. Tegen twee heeft het OM al levenslang geëist. Vlak na deze strafeis kwam het onderzoek in een stroomversnelling en konden er meer verdachten worden aangehouden. De rechtbank besloot toen de uitspraak op te schorten en de zaak in één keer voor alle verdachten tegelijk te behandelen.

'Filmploeg'

Naast de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur, staat ook de man terecht die de aanslag zou hebben georganiseerd. Andere verdachten zouden de wapens hebben geregeld, voorverkenningen hebben gedaan of als 'filmploeg' hebben gefungeerd. Zij maakten volgens het OM opnamen van de neergeschoten De Vries voor het schrikeffect.

Divainy K. werd als laatste aangehouden. Hij zat al in de gevangenis na een veroordeling voor wapen- en drugshandel. Volgens het OM had hij een belangrijke rol bij het voorbereiden van de moord.

Het politieonderzoek naar deze groep is zo goed als klaar. De rechtszaak tegen de negen mannen wordt in januari inhoudelijk behandeld. Tot nu toe beroepen zij zich grotendeels op hun zwijgrecht.