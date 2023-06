Paul McCartney gebruikte kunstmatige intelligentie voor 'nieuw' Beatles-nummer

Paul McCartney heeft gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie om "het laatste Beatles-nummer" te maken, zegt hij tegen BBC Radio 4. Het nummer komt dit jaar uit en bevat de originele stem van John Lennon.

McCartney noemde de naam ervan niet, maar volgens de BBC is de kans groot dat het om Now And Then gaat. Lennon schreef in 1978 een refrein voor het liefdeslied, maar wist het nooit af te maken, mede doordat hij twee jaar later overleed.

McCartney kreeg de demo in 1994 van Lennons weduwe Yoko Ono. De demo stond op een cassette met het label For Paul, waarop ook andere nummers staan die Lennon kort voor zijn dood had geschreven. Ze waren opgenomen op een boombox in Lennons appartement in New York, waardoor de kwaliteit te wensen overliet.

Mislukte poging

De resterende leden van de Beatles poetsten samen met producer Jeff Lynne halverwege de jaren 90 twee van die nummers op: Free As A Bird en Real Love. Het waren de eerste Beatles-nummers in een kwart eeuw.

Destijds werd ook een poging gedaan om Now And Then te voltooien en op te nemen, maar "na een middagje aanklooien" - aldus Lynne - werd het project terug in de ijskast gezet.

Het nummer had wel een refrein, maar bijna geen coupletten. Daar kwam bij dat er een luide zoem door de originele opnames zat, doordat het was opgenomen in Lennons appartement. McCartney beweerde later dat George Harrison het "waardeloos" vond, waarna besloten was er niet meer naar om te kijken.

Nog niet klaar met 'Now And Then'

In 2009, enkele jaren na de dood van Harrison, werd een nieuwe versie van de demo alsnog uitgebracht, ditmaal zonder zoem. In 2012 zei McCartney dat hij nog niet klaar was met Now And Then en het nummer "een dezer dagen" zou afmaken met producer Lynne. Die tijd lijkt nu dus gekomen, met behulp van moderne technieken.

Het zaadje daarvan werd geplant bij het maken van de documentaire Get Back uit 2021, met beelden die waren opgenomen in 1969. Bij het samenstellen van de documentaire werd gebruik gemaakt van een techniek om de stemmen van de Beatles-leden los te maken van het achtergrondgeluid, waardoor er "schone" audio ontstond.

Met behulp van die techniek kon 'Sir Paul' bij zijn vorige tournee ook 'live' een duet zingen met Lennon. Nu is het gelukt om de zuivere stem van Lennon uit een oude demo te halen, zegt hij tegen BBC Radio 4.

Een beetje eng

"We hadden de stem van John en we hadden zijn piano. Die konden we uit elkaar halen met behulp van AI. Zijn stem hebben we gebruikt om het laatste Beatles-nummer verder mee af te mixen, zoals je dat normaal ook zou doen."

Toch baren andere toepassingen van kunstmatige intelligentie in de muziekwereld hem zorgen. "Ik kijk niet vaak op internet, maar ik hoor dan van sommige mensen dat er nummers zijn gemaakt met AI waarbij John mijn nummers zingt", zegt McCartney.

"Dat is een beetje eng. Maar het is ook weer spannend, omdat het de toekomst is. En we zullen maar moeten zien hoe dat gaat uitpakken."