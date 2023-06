Communicatiesysteem hulpdiensten lag er vannacht urenlang uit

Het C2000-systeem waarmee de hulpdiensten met elkaar en de meldkamer kunnen praten, lag er vannacht enkele uren uit. Vakbonden zijn woedend, ook omdat het backup-systeem niet volledig zou hebben gefunctioneerd.

De storing duurde van middernacht tot ongeveer 03.00 uur, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat eindverantwoordelijk is voor het systeem. Het ging om een netwerkprobleem, waardoor de meldkamers niet meer met de apparatuur van hulpverleners ter plaatse konden communiceren. Centralisten in de meldkamers schakelden daarom over op mobilofoons en portofoons.

Voor zover bekend zijn er geen incidenten geweest door de storing, zegt de woordvoerder. Maar daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

Kritiek bonden

Politievakbond ACP noemt C2000 een levensgevaarlijk systeem. "Het is ongekend", zegt een woordvoerder. In maart dienden de vier politiebonden een gezamenlijke klacht in bij de Arbeidsinspectie over het systeem, omdat het al jaren niet goed functioneert.

Ook Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, is niet te spreken over C2000: