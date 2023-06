Champions League-winnaar Aké meldt zich bij Oranje en krijgt applaus

Nathan Aké werd dinsdagochtend met luid applaus ontvangen bij het ontbijt van Oranje. De centrale verdediger won afgelopen zaterdag de Champions League met Manchester City, vandaag sloot hij aan bij het Nederlands elftal voor de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. Maandagavond werd Aké nog in Manchester gehuldigd met zijn ploeggenoten van City voor de winst van de Champions League. Aansluitend vloog hij naar Schiphol. Van Internazionale - waar Oranje-international Denzel Dumfries in de basis stond - werd zaterdagavond met 1-0 gewonnen. Dumfries al aangesloten Voor Dumfries, die na 75 minuten gewisseld werd door Inter-trainer Simone Inzaghi, eindigde de finale dus in een flinke mineur. De vleugelverdediger is inmiddels ook aangesloten bij de selectie van Ronald Koeman.

Matthijs de Ligt is er niet meer bij. De verdediger van Bayern München heeft zaterdag op de training een kuitblessure opgelopen en mist de halve eindstrijd tegen Kroatië. Ook is hij zondag niet inzetbaar voor de finale of wedstrijd om de derde plaats. Daley Blind is zijn vervanger.