Aké meldt zich bij Oranje in Zeist en krijgt applaus van ploeggenoten

Voor Dumfries, die na 75 minuten gewisseld werd door Inter-trainer Simone Inzaghi, eindigde de finale dus in een flinke mineur. De vleugelverdediger is inmiddels ook aangesloten bij de selectie van Ronald Koeman.

Matthijs de Ligt is er niet meer bij. De verdediger van Bayern München heeft zaterdag op de training een kuitblessure opgelopen en mist de halve eindstrijd tegen Kroatië. Ook is hij zondag niet inzetbaar voor de finale of wedstrijd om de derde plaats. Daley Blind is zijn vervanger.