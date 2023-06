Vanavond op tv: Trump voor de rechter • Komt Zweden bij de NAVO? • De toekomst van de visserij

Sinds de oorlog in Oekraïne wil Zweden zo snel mogelijk lid worden van de NAVO. Maar Turkije en Hongarije houden het lidmaatschap vooralsnog tegen. Toch hopen de Zweden dat de deal volgende maand rond komt, als in de Litouwse hoofdstad Vilnius weer een NAVO-top is.

De toekomst van de Nederlandse visserijsector

Het gaat niet goed met de visserij in Nederland. Brandstofprijzen stijgen, milieuregels worden strenger en de bouw van windmolens op zee zorgt voor logistieke problemen. Steeds minder vissers hebben er vertrouwen in dat ze over een paar jaar nog een baan hebben. Kan het kabinet iets voor hen betekenen?

Ondertussen is ook aan wal steeds meer te zien dat de visserijsector het moeilijk heeft. Den Helder was vroeger het epicentrum van de visserij. Maar er zijn nog zo weinig vissers over dat de visafslag onlangs werd gesloten. "De hele haven is leeg."