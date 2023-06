Verdachte opgepakt om doden op straat in Nottingham

In Nottingham is een man van 31 gearresteerd op verdenking van moord. De arrestatie hangt samen met de dood van drie mensen in het centrum van de stad. Vermoedelijk zijn ze door messteken om het leven gebracht. Het lijkt erop dat de verdachte met zijn busje ook drie mensen heeft aangereden. Zij raakten gewond.

Een groot deel van het centrum van de Engelse stad is sinds de ochtendspits afgesloten.

'Verschrikkelijk en tragisch incident'

In een persverklaring spreekt de politie van een "verschrikkelijk en tragisch incident". Iets na 04.00 uur vanochtend werd de politie gealarmeerd, nadat er twee doden op straat waren gevonden in de Ilkeston Road. Terwijl agenten die zaak onderzochten, reed iemand met een busje drie mensen aan in Milton Street, ogenschijnlijk met opzet. Later werd er ook nog een dode gevonden op de Magdala Road.

"Wij gaan ervan uit dat al deze zaken met elkaar te maken hebben", zegt de politie.

Een ooggetuige vertelt aan de BBC dat hij in zijn huis aan de Ilkeston Road rond 04.00 uur wakker werd van "ijzingwekkend geschreeuw". Hij zag hoe een man, gekleed in het zwart en met een capuchon op, vier of vijf keer instak op een jonge man en vrouw. De man zakte midden op de weg ineen, de vrouw schuifelde naar een huis en ging daar naar de grond. "De man liep daarna rustig verder."

In de lucht geslingerd

Een andere ooggetuige zei tegen het persbureau AP dat ze de bestuurder rond 05.30 uur langs zag rijden, toen ze op weg was naar haar werk. Volgens haar gaf de man ineens gas, toen hij een politiewagen in het zicht kreeg achter hem. Daarbij raakte hij een vrouw en man op de stoep. "De vrouw knalde tegen de stoep aan, de man werd in de lucht geslingerd. Hij reed recht op ze af, leek niet uit te wijken. Er was zo'n harde knal, ik wou dat ik dat nooit had gezien."

Alle tramlijnen in de Engelse stad zijn voorlopig stilgelegd. Er zijn veel politieagenten en leden van andere hulpdiensten aanwezig. Ook de National Inter-Agency Liaison Officers (NILO) is aanwezig, die de inzet van politie, brandweer en ambulances coördineert.

Mensen worden opgeroepen om het afgesloten gebied te mijden, omdat "het nog wel lange tijd afgesloten zal blijven", aldus de lokale politiechef Neil Humphries.

Het gebied dat nu afgesloten is, en waar de doden en gewonden vielen: