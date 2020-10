Van Engelshoven: geen mondkapjes op mbo en hoger onderwijs

Studenten op mbo's, hogescholen en universiteiten hoeven geen mondkapje op hun opleiding te dragen. Minister Van Engelshoven van Onderwijs zegt dat er op deze scholen "geen reden" is om een mondkapje dringend te adviseren, zoals op middelbare scholen wel is gebeurd.

De minister zegt dat ze gisteren overleg heeft gehad met studenten, vakbonden en de instellingen. Daar is afgesproken dat een landelijk advies niet nodig is. Op deze instellingen is het goed mogelijk om de geadviseerde anderhalvemeter afstand te bewaren, zegt de minister. "Dat kan ook in de gangen en in de liften en dat is in het voortgezet onderwijs niet zo."

Kijk hier waarom minister Van Engelshoven vindt dat studenten geen mondkapjes-advies krijgen;