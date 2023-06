Gebroken nekwervel kost motocrosser Herlings minimaal twee grands prix

"Ik kan er weinig woorden voor vinden. Dit vat mijn carrière in zekere zin samen", reageert Herlings. "We pakken het record van overwinningen, maar dan krijgen we weer een blessure en een tegenslag. Ik ben blij dat ik niet geopereerd hoef te worden en ik hoop zo snel mogelijk weer bij mijn team terug te zijn en weer te kunnen racen."

Motocrosser Jeffrey Herlings heeft afgelopen zondag bij de Grand Prix van Duitsland een nekwervel gebroken. Daardoor mist de tweevoudig wereldkampioen MXGP (2018 en 2021) sowieso de komende twee grands prix in Indonesië, die op Sumbawa en Lombok worden gehouden.

Tegen het einde van de eerste manche van de grand prix van Duitsland gaat Herlings over de kop. Vanwege nekklachten kan hij niet van start in de tweede heat. - NOS

De 28-jarige Brabander kwam tijdens de eerste manche van de MXGP-wedstrijd in het Duitse Teutschenthal hard ten val. Herlings was bezig aan een goede eerste manche en was na een fel duel onder anderen WK-leider Jorge Prado gepasseerd.

Tegen het einde van de sessie ging de Brabander over de kop. Met pijn aan de nek kon Herlings de race nog wel vervolgen, hij eindigde op de 20ste plaats. Prado pakte de winst. Een eerste scan op het circuit liet al zien dat Herlings waarschijnlijk zijn nekwervel had gebroken, een MRI-scan op maandag bevestigde de vrees.

Herlings maakte in maart zijn rentree bij de GP van Argentinië, nadat hij een jaar aan de kant had gestaan met een gebroken hiel. De Brabander boekte vorige maand zijn 102de zege in de MXGP, meer dan elke andere motocrosser.