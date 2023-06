Zwemmer overleden die uit Vinkeveense Plassen was gered

Een drenkeling die gisteravond uit de Vinkeveense Plassen werd gehaald en naar het ziekenhuis werd gebracht, is overleden. Een andere zwemmer die in nood was gekomen, ligt nog in het ziekenhuis. Details over de slachtoffers zijn verder niet bekendgemaakt.

Gisteravond kregen de hulpdiensten een melding van twee drenkelingen bij een eilandje in de Noordplas. Lang was onduidelijk of het om zwemmers, duikers of opvarenden van een boot ging. Het bleken twee zwemmers te zijn die door onduidelijke oorzaak in de problemen waren gekomen, meldt RTV Utrecht.

Een van de slachtoffers is door de brandweer uit het water gehaald, de ander door omstanders. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen overleed.

Water kan nog erg koud zijn

De reddingsbrigade waarschuwt voor verraderlijk koud water in zwemplassen en rivieren in het hele land. Het water is na het voorjaar nog niet voldoende opgewarmd.

Ook moeten zwemmers rekening houden met koudestromingen. Dat is koud water dat in het midden van de plas aan de oppervlakte komt.