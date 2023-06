Giro555-tussenstand: 123 miljoen voor aardbevingen Turkije en Syrië

Bij de aardbevingen in februari in het zuidoosten van Turkije en het noordwesten van Syrië zijn meer dan 50.000 mensen om het leven gekomen.

In al die jaren redden de Witte Helmen tienduizenden mensen. Nederland heeft de groep jarenlang financieel gesteund .

De vrijwilligersgroep, die officieel Syria Civil Defense heet, werd in 2014 opgericht om burgers in het noordwesten hulp te bieden, bijvoorbeeld als reddingswerkers na bombardementen.

De Witte Helmen waren direct na de aardbeving in staat om bij slachtoffers te komen in het moeilijk toegankelijke noordwesten van Syrië.

De SHO melden dat naast de negen Giro555-leden, nog vijf andere hulporganisaties zijn aangesloten die met de opbrengst van Giro555 hulp bieden in de getroffen gebieden.

"Maar we zijn er nog lang niet. Naast de noodhulp die volop doorgaat, en nodig zal blijven, kijken we samen met onze partners ook naar de volgende fase van verwerking en wederopbouw."

"Veel gezinnen slapen nog in tenten en gaan een zware tijd tegemoet. We zijn zeer dankbaar voor de vrijgevigheid van het Nederlands publiek. Met de opbrengst voor Giro555 zetten hulpverleners alles op alles om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen", zegt Giro555-voorzitter Michiel Servaes.

In de vorige tussenstand van februari stond het bedrag op 108 miljoen . De inzamelingsactie loopt nog tot en met eind augustus. Het opgehaalde geld wordt besteed aan noodhulp. Dan gaat het om het bieden van tijdelijk onderdak, medische zorg, eten en drinken, melden de SHO.

Op Giro555 is tot nu toe ruim 123 miljoen euro gestort voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat melden de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

Eerdere hoge opbrengsten Giro555

De tussenstand voor deze inzamelingsactie is één van de hoogste van Giro555. De actie van Giro555 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne bracht in april 184 miljoen euro op.

Alleen de inzameling voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 leverde met ruim 208 miljoen euro meer op.