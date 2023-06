Jokic leidt basketballers Denver Nuggets naar historische titel in de NBA

Denver Nuggets is voor het eerst in de geschiedenis kampioen geworden van de NBA. Het vijfde duel in de finaleserie was niet hoogstaand, maar wel spannend. De Nuggets versloegen Miami Heat uiteindelijk na een spannend slot met: 94-89.

De eindstand in de serie werd daarmee 4-1 voor het team dat nooit eerder de finale had gehaald.

"De klus is geklaard, we kunnen nu naar huis", zei Nikola Jokic, de sterspeler van de Nuggets. "Het was een geweldige teamprestatie. Ik ben gewoon blij. Het voelt gewoon goed."

Veel missers in de openingsfase

De Serviër was met 28 punten en 16 rebounds een van de weinigen die de zenuwen in bedwang wisten te houden tijdens het vijfde finaleduel. Twintig van de eerste 22 pogingen voor een driepunter werden immers gemist en ook zeven van de eerste dertien vrije worpen gingen er niet in.