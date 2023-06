Wekdienst 13/6: Oud-president Trump in de rechtbank • Defensieministers naar Amsterdam

Goedemorgen! Voormalig president Donald Trump moet zich melden in de rechtbank. Hij zou na zijn presidentschap geheime overheidsdocumenten in zijn huis in Florida verborgen hebben gehouden. En minister Ollongren praat in Amsterdam met haar collega's over de veiligheid op zee. Eerst het weer: Vandaag schijnt de zon opnieuw volop. De matige oosten- tot noordoostenwind voert wel iets minder warme lucht aan. Het wordt maximaal 26 tot 30 graden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Eerste Kamer vergadert voor het eerst in nieuwe samenstelling. De senatoren kiezen een tijdelijke voorzitter. Pas over twee weken maakt de senaat een definitieve keuze. De BBB is nu de grootste partij en die levert meestal de voorzitter.

Koning Willem-Alexander gaat op werkbezoek in Spanje. Hij bezoekt daar twee waterstofprojecten in het zuiden van het land. Nederlandse bedrijven reizen mee naar het gebied; ze hopen opdrachten binnen te halen.

De Britse parlementaire onderzoekscommissie komt met het eindrapport over "partygate", de feestjes waar toenmalig premier Boris Johnson bij aanwezig was.

En de Hoge Raad komt met een oordeel over het gebruik van ontsleutelde cryptocommunicatie als bewijs in strafzaken. De rechtbanken in Leeuwarden en Zwolle hebben daarom gevraagd. Wat heb je gemist? Gisteren is de langverwachte website gelanceerd waarop boeren kunnen zien of hun bedrijf te veel stikstof uitstoot, en of zij behoren tot de zogenoemde piekbelasters. Voor boeren die er op de site niet uitkomen of meer informatie willen, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een belteam opgericht waar ze terecht kunnen. Dat nummer ging net als de website gisteren open, maar het loopt nog niet storm. Sinds gisterochtend heeft de RVO dertig telefoontjes ontvangen. De vragen die binnenkwamen varieerden, zegt een woordvoerder, maar ze gingen vooral over de piekbelastersregeling zelf. Daarmee kunnen de grootste piekbelasters hun bedrijf voor maximaal 120 procent van de waarde van de hand doen. Ander nieuws uit de nacht: Lien Vos-van Gortel (91), eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht, overleden: De VVD'er was tussen 1981 en 1992 burgemeester van de stad, na een periode (1974-1981) als eerste vrouwelijke wethouder in Den Haag.

Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer ongeneeslijk ziek: Het programma stopte gisteravond wat eerder dan normaal, zodat eindredacteur Yvonne Hoksbergen kon reageren op vragen van luisteraars die zich afvroegen waarom Brouwer al enige tijd niet meer te horen was, en haar misten.

Bosbranden en ontploffingsgevaar bij militaire oefenterreinen in Duitsland: Bij de plaats Lübtheen staat 100 hectare bos in brand en iets ten noorden daarvan, bij Hagenow, 35 hectare. En dan nog even dit: Verslaggevers Sander van Hoorn en Christiaan Pauwe laten je de gevolgen zien van het opblazen van de Kachovkadam in Oekraïne.

Door het opblazen van de Kachovkadam in Oekraïne is het stuwmeer achter de dam leeggestroomd. Helemaal aan de andere kant van het meer, in de stad Zaporizja, zijn de gevolgen goed zichtbaar. - NOS