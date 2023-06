Gaat Berlusconi's dood leiden tot strijd om zijn imperium?

Nu patriarch Silvio Berlusconi er niet meer is, is de vraag hoe het verdergaat met zijn zakelijke imperium. Het koord van bedrijven dat de voormalig premier en rijkste man van Italië aan elkaar reeg, is miljarden waard.

Berlusconi verdiende in de late jaren 60 zijn eerste fortuin met het bouwen van een moderne woonwijk nabij Milaan. Het filmkanaal dat hij als extra service aan de nieuwe bewoners bood, groeide uit tot mediaconglomeraat MFE (Media for Europe), voorheen bekend als Mediaset. Het beursgenoteerde bedrijf heeft op dit moment diverse commerciële televisiezenders in Italië en Spanje en bezit aandelen in de Duitse mediagroep ProSiebenSat.1.

Naast de activiteiten op televisie investeerde Berlusconi in de uitgeverij Mondadori, in meerdere banken en verzekeringsmaatschappijen en in Italiaanse voetbalclubs. AC Milan, waarvan hij eigenaar was, werd in 2017 verkocht, maar AC Monza is nog in bezit van de familie. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes bedroeg het privévermogen van Berlusconi bij zijn overlijden zo'n 6,8 miljard dollar.

Al die bedrijven en belangen vallen onder de moedermaatschappij Fininvest. Marina Berlusconi (56), de oudste dochter van de mediatycoon, is al sinds 2005 bestuursvoorzitter van die holding. Door deze functie destijds op te pakken gaf ze haar vader meer bewegingsruimte in de politiek. Fininvest liet gisteren in een verklaring weten dat er bij het bedrijf vooralsnog niets verandert.

Geen opvolger bekendgemaakt

Maar op langere termijn valt dat nog te bezien. Berlusconi heeft nooit publiekelijk bekendgemaakt wie hem zou moeten opvolgen na zijn dood. En wie de meeste macht krijgt binnen het zakenimperium hangt ook af van hoe hij in zijn testament zijn aandelen (hij bezit ruim 61 procent van Fininvest) over zijn nabestaanden heeft verdeeld.

Berlusconi heeft behalve Marina nog vier kinderen. Pier Silvio (54) komt ook uit zijn eerste huwelijk, daarna volgen Barbara (38), Eleonora (37) en Luigi (34) uit zijn tweede huwelijk. Pier Silvio is directeur van 'kroonjuweel' MFE. Barbara en Luigi zijn Marina's medebestuurders bij Fininvest. De andere dochter van de bekendste man van Italië heeft geen actieve rol in de moedermaatschappij, maar volgens Forbes heeft zij net als haar broers en zussen wel circa zeven procent van de aandelen.