Bosbranden en ontploffingsgevaar bij militaire oefenterreinen in Duitsland

De brandweer in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren probeert twee grote natuurbranden op militaire oefenterreinen onder controle te krijgen. De branden braken gisteren uit. Bij de plaats Lübtheen staat inmiddels 100 hectare bos in brand en iets ten noorden daarvan, bij Hagenow, gaat het om 35 hectare.

Er staat een harde wind die het vuur aanwakkert en de bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat er onontplofte munitie op de terreinen ligt.

Zo'n 250 brandweerlieden van verschillende korpsen uit de regio proberen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt bij Lübhteen. Terwijl de vlammen om zich heen grijpen, moet de brandweer hier en daar op afstand blijven om ongelukken met ontploffende munitie te voorkomen, meldt de publieke omroep NDR. Het is de bedoeling dat het leger vanochtend komt helpen, onder meer met een gepantserde bulldozer.

Het dorp Volzrade, dat bij Lübtheen hoort, is uit voorzorg ontruimd. Het vuur is daar tot zo'n 800 meter tot het dorp gekomen. Zo'n 160 mensen moesten daardoor elders de nacht doorbrengen. Indien nodig konden zij afgelopen nacht terecht bij een noodopvang in een gymzaal in Lübhteen.

Brandgangen

Ook bij Hagenow proberen zo'n 150 brandweerlieden te voorkomen dat nog meer bos in de as wordt gelegd. Inwoners van de plaats moeten de ramen en deuren gesloten houden vanwege de rook.

In 2019 ging ook al eens veel natuur in vlammen op in de regio in het noordoosten van Duitsland. Toen ging zo'n 1000 hectare bos verloren. Naar aanleiding van die branden zijn speciale brandgangen aangelegd in het bos en zijn er vijftien diepe waterputten geslagen en sproei-installaties neergezet.