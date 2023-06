Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer ongeneeslijk ziek

NPO Radio 1-presentatrice Jellie Brouwer, die al sinds 2001 een van de vaste stemmen is van het kunst- en cultuurprogramma Kunststof (NTR), is ongeneeslijk ziek. Het programma stopte gisteravond wat eerder dan normaal, zodat eindredacteur Yvonne Hoksbergen kon reageren op vragen van luisteraars die zich afvroegen waarom Brouwer al enige tijd niet meer te horen was, en haar misten.

"Jellie wist begin december vorig jaar dat ze opnieuw ziek was: een zeldzame vorm van kanker", vertelde Hoksbergen. "Ze heeft doorgewerkt tot begin februari dit jaar en heeft nog enkele heel mooie gesprekken kunnen voeren, waar ze intens gelukkig mee was."

"Er was geen afscheid, omdat we samen met haar hoopten dat ze nog een mooie laatste uitzending zou maken. Ze had al eerder een Houdini-act gedaan, en was na een ziekte in 2017 weer glorieus teruggekomen. Maar helaas heeft de realiteit haar akelig ingehaald en is ze in de laatste fase van haar leven", vervolgde de eindredacteur.

Gemist

Namens Brouwer en de programmamakers bedankte Hoksbergen de luisteraars. "Alle lieve reacties, de complimenten, het trouwe luisteren. Het doet haar goed om te weten dat ze gemist wordt." Ook haar collega's missen haar, vertelde de radiomaakster. "Met haar zeer eigen toon, haar smaak, haar humor, wist ze intuïtief heel snel tot de kern te komen. Want in elk mens zit een verhaal, ze moest er alleen even naar zoeken."

De 59-jarige Brouwer is sinds het begin van het programma één van de vaste presentatoren van Kunststof. Eerder was ze onder meer presentator en verslaggever voor het toenmalige Radio en TV West, en radioverslaggever en presentator voor programma's van de NOS en de AVRO.